Агента ФБР отстранили от расследования связей Трампа с Россией за то, что он назвал его идиотом

Два агента ФБР из команды спецпрокурора Роберта Мюллера, занимавшиеся расследованием о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, в личной переписке неоднократно называли будущего президента США Дональда Трампа идиотом. Копия их переписки передана Министерством юстиции в Конгресс США.

Как сообщает Politico, речь идет об агентах Питере Стржоке (Peter Strzok) и Лизе Пейдж (Lisa Page). Первый был отстранен Мюллером от расследования сразу после того, как прокурор узнал о содержании его переписки в июле 2017 года. Агент Пейдж к тому времени уже уволилась из офиса спецпрокурора.

Переписка Стржока с Пейдж, насчитывающая около 375 сообщений, относится еще к предвыборному периоду 2015-2016 годов и имеет ярко выраженную негативную окраску в адрес Трампа. Стржоку и Пейдж также приписывали внебрачную связь, которая однако не сказалась на их карьере в офисе Мюллера.

Содержание переписки агентов ФБР, отмечает Politico, намекает на возможную предвзятость команды Мюллера и дает новый повод республиканцам требовать назначения второго спецпрокурора, который бы расследовал деятельность самого Мюллера.