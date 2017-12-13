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Агента ФБР отстранили от расследования связей Трампа с Россией за то, что он назвал его идиотом

Politico
10:22, 13 декабря 2017
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Два агента ФБР из команды спецпрокурора Роберта Мюллера, занимавшиеся расследованием о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, в личной переписке неоднократно называли будущего президента США Дональда Трампа идиотом. Копия их переписки передана Министерством юстиции в Конгресс США.

Как сообщает Politico, речь идет об агентах Питере Стржоке (Peter Strzok) и Лизе Пейдж (Lisa Page). Первый был отстранен Мюллером от расследования сразу после того, как прокурор узнал о содержании его переписки в июле 2017 года. Агент Пейдж к тому времени уже уволилась из офиса спецпрокурора.

Переписка Стржока с Пейдж, насчитывающая около 375 сообщений, относится еще к предвыборному периоду 2015-2016 годов и имеет ярко выраженную негативную окраску в адрес Трампа. Стржоку и Пейдж также приписывали внебрачную связь, которая однако не сказалась на их карьере в офисе Мюллера.

Содержание переписки агентов ФБР, отмечает Politico, намекает на возможную предвзятость команды Мюллера и дает новый повод республиканцам требовать назначения второго спецпрокурора, который бы расследовал деятельность самого Мюллера.

Спецпрокурор Роберт Мюллер возглавляет расследование о возможных связях команды Дональда Трампа с российскими чиновниками. В рамках расследования уже были задержаны бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и его бывший советник Майкл Флинн. Манафорт обвиняется в государственной измене за то, что не уведомил о работе на бывшего президента Украины Виктора Януковича (Россия в этом обвинении не упоминается). Флинн был уличен в сокрытии от ФБР содержания своих разговоров с российскими чиновниками.

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