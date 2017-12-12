В Москве арестован подозреваемый в работе на ЦРУ

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест россиянина Алексея Житнюка, подозреваемого в госизмене, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Решение об избрании меры пресечения Житнюку было принято 30 ноября. Подозреваемый арестован до 29 января.

Дело имеет гриф «совершенно секретно», его подробности официально не разглашаются.

По данным «Росбалта», Житнюк был задержан в результате спецоперации. За ним, рассказал источник агентства, установили наблюдение, в ходе которого «были задокументированы факты передачи сведений, содержащих гостайну, представителям одной из западных спецслужб».

«Конечным получателем этих сведений являлось Центральное разведывательное управление США», — заявил собеседник «Росбалта». По его данным, речь идет об информации, касающейся российского военно-морского флота.

ТАСС сообщил, что защита Житнюка подала жалобу на его арест. Дата рассмотрения ее пока не назначена.