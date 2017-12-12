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Глава «Единой России» в Москве запретил муниципальным депутатам давать «либералам-белоленточникам» подписи для выдвижения мэра

РБК
20:37, 12 декабря 2017
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Секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский заявил, что в 2018 году муниципальные депутаты не должны давать голоса для выдвижения на выборах мэра города оппозиционных кандидатов.

Выступая на конференции регионального отделения, Метельский сказал, что «сохранение монополии на муниципальный фильтр» является одной из задач, которые он как руководитель ставит перед муниципальными депутатами, пишет РИА Новости.

«Ни одного голоса наших муниципальных депутатов не ляжет в копилку „либералам-белоленточникам“, когда придет пора работать с муниципальным фильтром на предстоящих в будущем году выборах мэра Москвы», — заявил Метельский.

«Господам Гудкову, Кацу, Яшину и иже с ними уже сейчас должно быть очевидно, что через наши голоса им своего кандидата в мэры не выдвинуть», — цитирует политика РБК.

Выборы мэра Москвы пройдут в 2018 году. Кандидат для участия в выборах должен пройти так называемый муниципальный фильтр — собрать хотя бы по одному голосу муниципальных депутатов в трех четвертях районов, то есть в 110 районах. Депутатов в таком количестве районов у оппозиционных объединений нет.
Выборы муниципальных депутатов прошли в Москве в сентябре 2017 года. «Объединенные демократы», которых поддержал Дмитрий Гудков, получили места в 62 советах. В «Яблоке» говорили, что их депутаты прошли в 51 район. И Дмитрий Гудков, и Сергей Митрохин заявляли о желании участвовать в выборах мэра от «Яблока».
На выборах мэра Москвы в 2013 году оппозиционер Алексей Навальный получил подписи в том числе от муниципальных депутатов от «Единой России». В итоге он занял второе место, получив более 27 процентов голосов.

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