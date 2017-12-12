Глава «Единой России» в Москве запретил муниципальным депутатам давать «либералам-белоленточникам» подписи для выдвижения мэра

Секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский заявил, что в 2018 году муниципальные депутаты не должны давать голоса для выдвижения на выборах мэра города оппозиционных кандидатов.

Выступая на конференции регионального отделения, Метельский сказал, что «сохранение монополии на муниципальный фильтр» является одной из задач, которые он как руководитель ставит перед муниципальными депутатами, пишет РИА Новости.

«Ни одного голоса наших муниципальных депутатов не ляжет в копилку „либералам-белоленточникам“, когда придет пора работать с муниципальным фильтром на предстоящих в будущем году выборах мэра Москвы», — заявил Метельский.

«Господам Гудкову, Кацу, Яшину и иже с ними уже сейчас должно быть очевидно, что через наши голоса им своего кандидата в мэры не выдвинуть», — цитирует политика РБК.