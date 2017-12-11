Взрыв в Манхэттене признали терактом

Власти Нью-Йорка признали терактом взрыв, который произошел 11 декабря в Манхэттене, сообщает AFP.

Подрыв самодельного устройства осуществил 27-летний выходец из Бангладеш Акайед Юлла (Akayed Ullah), симпатизирующий ИГ. Последние семь лет он проживал в Бруклине.

Взрыв произошел вблизи автовокзала Порт-Аторити на перекрестке 42-й улицы и Восьмой авеню. По всей видимости, злоумышленник, прикрепивший бомбу к своему телу, намеревался взорвать ее в метро, но она сработала преждевременно, заявили в полиции.

При взрыве Юлла был ранен, после чего его задержали полицейские. Еще три человека получили незначительные ранения.

BREAKING PHOTO: The suspect in police custody following theexplosion at Port Authority Bus Terminal. pic.twitter.com/IwM98CSBRP — New York City Alerts (@NYCityAlerts) December 11, 2017

Из-за взрыва, произошедшего в утренний час пик, на некоторое время были эвакуированы несколько станций нью-йоркского метро.