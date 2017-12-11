В Манхэттене на автовокзале произошел взрыв

Обновление. Полиция Нью-Йорка подтвердила, что задержан один человек. Он получил ранения при взрыве. Других пострадавших нет.

В Манхэттене на автовокзале Порт-Аторити произошел взрыв, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на полицию Нью-Йорка. Никаких достоверных сведений о пострадавших и причинах взрыва пока нет.

В полиции Нью-Йорка отмечают, что все сведения о взрыве пока что предварительные.

Как следует из фотографий и видеозаписей с места событий, к автовокзалу стянуты силы полиции и пожарные машины. ABC Eyewitness News со ссылкой на источники в полиции утверждает, что взорвалась самодельная бомба. Один человек, по сведениям издания, задержан, несколько получили травмы. Официального подтверждения этим сведениям пока нет.

NBC сообщает, что до сих пор не установлено, был ли взрыв несчастным случаем или был осуществлен намеренно.