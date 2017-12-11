Суд отказался посадить Саакашвили под домашний арест

«Мои дальнейшие действия — делать то, что я делал всегда, консолидироваться с другими политическими силами… Нам не нужен какой-то переворот — нам нужно дожать их, чтобы они приняли все необходимые законы. И готовиться к конституционной, спокойной, важной и необходимой смене власти в Украине», — сказал Саакашвили.