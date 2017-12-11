Суд отказался посадить Саакашвили под домашний арест
Печерский суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры, которая требовала посадить под домашний арест бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. По окончании заседания суда Саакашвили вышел на свободу.
«Мои дальнейшие действия — делать то, что я делал всегда, консолидироваться с другими политическими силами… Нам не нужен какой-то переворот — нам нужно дожать их, чтобы они приняли все необходимые законы. И готовиться к конституционной, спокойной, важной и необходимой смене власти в Украине», — сказал Саакашвили.
Генпрокуратура Украины подозревает Михаила Саакашвили в попытке незаконной смены власти в стране на деньги бизнесмена Сергея Курченко, близкого к семье бывшего президента Украины Виктора Януковича. По версии прокуратуры, Курченко финансирует массовые акции сторонников Саакашвили, которые проходят в Киеве с сентября 2017 года. Участники акций требуют отставки президента Украины Петра Порошенко.
Михаила Саакашвили попытались задержать в Киеве 5 декабря, но тогда его отбили сторонники. Саакашвили отправился в палаточный лагерь протестующих около Верховной Рады. 8 декабря его все-таки удалось задержать. Обвинения в связях с людьми из окружения Януковича он отрицает.