Михаила Саакашвили задержали в Киеве

В Киеве задержали Михаила Саакашвили. Сообщение об этом появилось на его странице в фейсбуке. Позже это подтвердил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Работники нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания», — цитирует Луценко телеканал «112».