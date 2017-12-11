Саудовская Аравия отменит запрет на кинотеатры, действовавший более 35 лет
Власти Саудовской Аравии объявили, что в 2018 году в королевстве будет снят запрет на работу кинотеатров, действовавший с 1980-х годов.
Принятые поправки в законодательство разрешают желающим обращаться за лицензией на открытие кинотеатров. Ожидается, что первые кинотеатры заработают в Саудовской Аравии в марте 2018 года.
Будут ли в кинотеатрах разделение на женские, мужские и семейные зоны, пока не уточняется. Также неизвестно, разрешат ли показывать в кино американские или индийские блокбастеры, и насколько сильно фильмы будут цензурироваться.
Правительство Саудовской Аравии рассчитывает, что открытие кинотеатров принесет экономике страны около 90 миллиардов риялов (24 миллиарда долларов) к 2030 году и создаст более 30 тысяч рабочих мест (англ.яз.).