Саудовская Аравия отменит запрет на кинотеатры, действовавший более 35 лет

Власти Саудовской Аравии объявили, что в 2018 году в королевстве будет снят запрет на работу кинотеатров, действовавший с 1980-х годов.

Принятые поправки в законодательство разрешают желающим обращаться за лицензией на открытие кинотеатров. Ожидается, что первые кинотеатры заработают в Саудовской Аравии в марте 2018 года.

Будут ли в кинотеатрах разделение на женские, мужские и семейные зоны, пока не уточняется. Также неизвестно, разрешат ли показывать в кино американские или индийские блокбастеры, и насколько сильно фильмы будут цензурироваться.