Николас Мадуро отстранил оппозиционные партии от участия в выборах президента Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что оппозиционные партии, которые бойкотировали муниципальные выборы 10 декабря, не будут допущены до президентских выборов в 2018 году.

«Партии, которые сегодня не участвовали и бойкотировали выборы, больше вообще не смогут в них участвовать», — заявил Мадуро.

Он прямо указал на лидера партии «Демократическое действие» Энри Рамоса Аллупа, а также партии «Народная воля» и «За справедливость», которые, по словам Мадуро, «исчезли с политической карты Венесуэлы».

Единая социалистическая партия, которую возглавляет Мадуро, по его словам, победила в 300 из 335 муниципалитетов при явке 47%.