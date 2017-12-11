Николас Мадуро отстранил оппозиционные партии от участия в выборах президента Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что оппозиционные партии, которые бойкотировали муниципальные выборы 10 декабря, не будут допущены до президентских выборов в 2018 году.
«Партии, которые сегодня не участвовали и бойкотировали выборы, больше вообще не смогут в них участвовать», — заявил Мадуро.
Он прямо указал на лидера партии «Демократическое действие» Энри Рамоса Аллупа, а также партии «Народная воля» и «За справедливость», которые, по словам Мадуро, «исчезли с политической карты Венесуэлы».
Единая социалистическая партия, которую возглавляет Мадуро, по его словам, победила в 300 из 335 муниципалитетов при явке 47%.
В Венесуэле с 2015 года продолжается политический кризис, который обострился из-за экономических проблем в стране. Оппозиционный парламент пытался добиться отставки Мадуро, но тот в ответ созвал Учредительное собрание для изменения Конституции.
Очередные президентские выборы в Венесуэле должны состояться в декабре 2018 года, но их могут перенести на более ранний срок.