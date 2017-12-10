Защитник «Локомотива» забросил самую быструю шайбу в истории КХЛ

Игрок ярославского «Локомотива» Александр Елесин установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги на самую быструю шайбу.

В воскресенье, 10 декабря, в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» 21-летний защитник отличился на пятой секунде встречи. После вбрасывания, выигранного Андреем Локтионовым, Елесин бросил по воротам с середины площадки, и вратарь Скривенс не успел среагировать на бросок.

Таким образом, Елесин превзошел результат Александра Радулова, который в ноябре 2010 года, играя за «Салават Юлаев», забросил шайбу в ворота ханты-мансийской «Югры» на шестой секунде матча

Примечательно, что рекордная шайба стала первой на счету Александра Елесина в КХЛ.

По итогам встречи «Локомотив» проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3.