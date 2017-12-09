«Росатом» объявил конкурс на очистку от радиации участка ПО «Маяк», загрязненного при аварии 1957 года

Корпорация «Росатом» объявила конкурс на реабилитацию радиоактивного загрязненного участка завода 235 ПО «Маяк» в Челябинской области. На размещение заявки обратил внимание РБК.
Согласно конкурсной документации, речь идет об участке площадью 30 тысяч квадратных метров. Он был загрязнен при аварии 1957 года, когда разрушилась емкость с высокоактивным отходами, а также в 1967-м, когда с пересохшего берега озера Карачай, куда сливали отходы, ветром были рассеяны радиоактивные отложения.
«Основными радионуклидами являются цезий-137 и стронций-90», — сказано в документации.
Заявка была размещена 29 ноября 2017 года. Реабилитацию участка необходимо провести до конца октября 2018-го. В ходе работ с участка, на котором размешены производственные здания и хозяйственные постройки, планируется удалить растительность, вывезти металлолом и строительный мусор, а также завезти чистый грунт.
Производственное объединение «Маяк» расположено в Озерске Челябинской области, оно занимается производством компонентов ядерного оружия, изотопов, хранением и регенерацией отработанного ядерного топлива.
В 1957 году на «Маяке» произошла так называемая Кыштымская авария
— на заводе взорвалась емкость с высокоактивными отходами. На территории, которая оказалась загрязнена в результате взрыва, проживали около 270 тысяч человек. Более 10 тысяч человек, оказавшиеся в зоне наибольшего загрязнения, были отселены. Сведения об этой аварии долгое время были засекречены.
Осенью 2017 года европейские мониторинговые станции зафиксировали превышение содержания в воздухе рутения-106. Вероятным местом, где произошла утечка, назвали юг Урала или территорию Казахстана. Позже Росгидромет сообщил, что в конце сентября в воздухе Челябинской области было зафиксировано 986-кратное превышение концентрации рутения-106.
Корпорация «Росатом» заявила, что на ее предприятиях на Урале выбросов радиоактивных веществ зафиксировано не было. ПО «Маяк» также заявило о непричастности к выбросу.
В декабре стало известно
, что приоритетной версией причины загрязнения считается сгоревший в атмосфере спутник.