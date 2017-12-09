«Росатом» объявил конкурс на очистку от радиации участка ПО «Маяк», загрязненного при аварии 1957 года

Корпорация «Росатом» объявила конкурс на реабилитацию радиоактивного загрязненного участка завода 235 ПО «Маяк» в Челябинской области. На размещение заявки обратил внимание РБК.

Согласно конкурсной документации, речь идет об участке площадью 30 тысяч квадратных метров. Он был загрязнен при аварии 1957 года, когда разрушилась емкость с высокоактивным отходами, а также в 1967-м, когда с пересохшего берега озера Карачай, куда сливали отходы, ветром были рассеяны радиоактивные отложения.

«Основными радионуклидами являются цезий-137 и стронций-90», — сказано в документации.

Заявка была размещена 29 ноября 2017 года. Реабилитацию участка необходимо провести до конца октября 2018-го. В ходе работ с участка, на котором размешены производственные здания и хозяйственные постройки, планируется удалить растительность, вывезти металлолом и строительный мусор, а также завезти чистый грунт.