Премьер-министр Ирака объявил о завершении войны с ИГ

Независимые источники пока не подтверждают полную победу над ИГ ни в Ираке, ни в Сирии. Сайты, которые следят за ходом боевых действий в Сирии и Ираке, на момент публикации новости отмечают как подконтрольный террористам регион на иракско-сирийской границе, а также территорию к западу от Евфрата.

6 декабря российский Генштаб объявил о полной победе над террористами из ИГ в Сирии — по словам главы Генштаба Валерия Герасимова, «все бандформирования ИГИЛ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена».

«Наши силы полностью контролируют границу Сирии и Ирака, поэтому я объявляю о завершении войны против ИГ», — заявил он.

Террористическая организация «Исламское государство» образовалась в 2006 году во время войны в Ираке путем объединения ряда исламистских группировок. В 2013 году организация вступила в войну в Сирии и к 2014 году захватила в обеих странах обширные территории.

Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади провозгласил на подконтрольных организации территориях халифат. На этих землях, где проживали несколько миллионов человек, был установлен жесткий исламистский режим. В 2014-м против ИГ начала действовать международная коалиция под руководством США, в 2015-м в Сирии началась российская военная операция, целью которой была объявлена борьба с террористами.

«Исламское государство» организовало и вдохновило ряд крупных терактов, происшедших в последние годы. ИГ взяло на себя ответственность за крушение российского пассажирского самолета на Синае, теракты в Париже и Брюсселе и множество атак, совершенных одиночками. Лидеру ИГ присягнули ряд исламистских группировок в других частях мира, в том числе нигерийская «Боко Харам», которая считается одной из самых жестоких в мире.