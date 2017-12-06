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Российский Генштаб объявил о полном освобождении Сирии от ИГ

Интерфакс
16:50, 6 декабря 2017
Надежный источник

Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что территория Сирии полностью освобождена от террористов из «Исламского государства».

«Все бандформирования ИГИЛ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена», — сказал он.  6 декабря министр обороны Сергей Шойгу сообщил об этом Владимиру Путину, рассказал Герасимов.

По словам главы Генштаба, от террористов были освобождены территории в районе Дейр-эз-Зора, где действует армия правительства Сирии, а также земли на востоке страны, где против ИГ выступают курдские вооруженные формирования (действующие при поддержке США. — прим. «Медузы»).

При этом сам Путин после доклада Шойгу заявил, что «операции на восточном и на западном берегу Евфрата завершены полным разгромом террористов», однако «еще могут быть отдельные очаги сопротивления». 

Как сообщает «Интерфакс», Герасимов заявил о готовности России поучаствовать в освобождении от ИГ западных районов Ирака вместе с международной коалицией под руководством США.

Другие источники об освобождении всей территории Сирии от ИГ пока не сообщают. Сайты, которые следят за ходом боевых действий в Сирии и Ираке (раз, два), по-прежнему отмечают несколько районов Сирии как подконтрольные террористам — в первую очередь, территорию к западу от Евфрата и югу от Дейр-эз-Зору и район у границы с Ираком к востоку от Евфрата.

Военная операция России в Сирии началась осенью 2015 года. Ее целью называлась помощь правительству Башара Асада в борьбе с террористами. За время операции Россию неоднократно обвиняли в нанесении ударов не только по террористам из ИГ и «Фронта Ан-Нусра», но и по группировкам повстанцев, которые не признаны террористическими организациями.
Министерство обороны РФ подтвердило гибель за время операции около 40 российских военнослужащих. СМИ стало известно о гибели в Сирии большего количества россиян — предположительно, они участвовали в боевых действиях на стороне правительства Сирии в составе частных военных компаний. Наиболее известна так называемая ЧВК Вагнера; ее члены, по данным СМИ, участвовали и в боевых действиях на Украине.
Граждане России участвовали в боевых действиях в Сирии и в составе террористических организаций. По оценкам Генштаба, за время российской военной операции в Сирии там были убиты более 2,8 тысячи боевиков из России и 1,4 тысячи из ближнего зарубежья. 
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