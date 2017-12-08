Правительство планирует вернуть налог с продаж

В России может быть возвращен налог с продаж, пишут «Ведомости». В правительстве, по данным источников издания, обсуждается возможность ввести такой налог вместо , который начнет действовать с 2018 года. Отмены налога на движимое имущество, напоминает газета, активно добиваются представители бизнеса.

Как рассказали изданию несколько федеральных чиновников, один из обсуждаемых вариантов — дать регионам право отменить налог на движимое имущество и ввести торговый сбор с оборота. Ставку такого сбора собеседники «Ведомостей» не назвали.

Речь идет не о налоге с продаж, в традиционном виде, а о торговом сборе, пояснил один из чиновников: он не включается в цену товара и не отражается в чеке. В свою очередь эксперты, опрошенные изданием, считают, что такой сбор будет именно налогом с продаж, так как будет взиматься не с выручки, а с торговой площади.