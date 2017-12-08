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Правительство планирует вернуть налог с продаж

Ведомости
06:33, 8 декабря 2017
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В России может быть возвращен налог с продаж, пишут «Ведомости». В правительстве, по данным источников издания, обсуждается возможность ввести такой налог вместо налога на движимое имущество компаний, который начнет действовать с 2018 года. Отмены налога на движимое имущество, напоминает газета, активно добиваются представители бизнеса.

Как рассказали изданию несколько федеральных чиновников, один из обсуждаемых вариантов — дать регионам право отменить налог на движимое имущество и ввести торговый сбор с оборота. Ставку такого сбора собеседники «Ведомостей» не назвали.

Речь идет не о налоге с продаж, в традиционном виде, а о торговом сборе, пояснил один из чиновников: он не включается в цену товара и не отражается в чеке. В свою очередь эксперты, опрошенные изданием, считают, что такой сбор будет именно налогом с продаж, так как будет взиматься не с выручки, а с торговой площади.

Сейчас торговый сбор взимается только в Москве — с торговой площади. Ввести этот сбор имеют право два других города федерального подчинения — Санкт-Петербург и Севастополь. Возможно, это будет такой же обычный сбор, полагает один из чиновников, но вводить его смогут все регионы. Решение в любом случае принимать следующему правительству, предупреждают собеседники «Ведомостей»

Ведомости
В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию о начале обсуждения налоговой реформы в России. Предполагалось, что все необходимые документы для такой реформы будут приняты в 2017 году, а нововведения вступят в силу в 2018 году.
В рамках налоговой реформы, сообщали СМИ, обсуждалось и возвращение налога с продаж. Однако в начале ноября «Ведомости» сообщили, что правительство решило приостановить обсуждение налоговой реформы.
Налог с продаж действовал в России в 1991-1992 годах и с 1998 по 2004 годы.

Налоги в России

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