Лидера программы «Моя улица» по полученным подрядам обвинили в картельном сговоре

ФАС объявила о раскрытии картельного сговора поставщиков услуг по архитектурно-художественному освещению зданий и улиц в Москве, а также развязок на МКАД.

В сговоре, по данным московского управления ФАС, участвовали компании «Агентство развития перспективных технологий» (АРПТ) и «Орбита Сервис».

АРПТ, как выяснила ранее «Медуза», в 2017 году стала лидером программы «Моя улица» по стоимости выигранных подрядов. Всего компания получила контракты на 5,5 миллиарда рублей, в том числе, на благоустройство части Садового кольца.

По данным УФАС, АРПТ и «Орбита Сервис» с июля по декабрь 2016 года приняли участие в четырех торгах, общая начальная (максимальная) цена контрактов по которым составила 625,9 миллиона рублей.

Сговор помог его участникам поддерживать цены на торгах, снижая максимальную цену контракта лишь на 1 — 5%.

В результате, закупки услуг для департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы осуществлялись по существенно завышенным ценам, указало УФАС.

Сумма заключенных АРПТ контрактов по результатам четырех торгов с участием «Орбита Сервис» составила 615,5 миллионов рублей.