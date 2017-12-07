В Махачкале дорожные камеры отключили за долги

В Махачкале перестала работать система видеофиксации нарушений, пишет газета «Ведомости». По данным издания, это произошло из-за задолженности властей Дагестана перед оператором системы видеофиксации Maykor.

Долг составляет 135 миллионов рублей, неустойка по нему — 11,5 миллиона.

Систему видеофиксации в Махачкале построили в 2014 году. Оператор системы должен был получать 350 рублей за каждый выписанный штраф. В 2015 году власти Дагестана перечислили оператору около 52 миллионов рублей, а с конца 2016 года перестали платить Maykor.

Заказчик системы видеофиксации рассказал «Ведомостям», что задолженность действительно есть, и она образовалась из-за того, что в республиканском бюджете не нашлось средств. Предполагается, что долг будет погашен в январе 2018 года.