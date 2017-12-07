Фигуранта «дела 26 марта» Дмитрия Крепкина приговорили к полутора годам колонии
Суд признал участника антикоррупционной акции в Москве 26 марта Дмитрия Крепкина виновным в применения насилия к полицейскому и приговорил его к полутора годам колонии общего режима. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката международной правозащитной группы «Агора» Ильнура Шарапова, представляющего интересы Крепкина.
По версии следствия, во время акции 26 марта на Пушкинской площади Крепкин ударил в бедро сотрудника ОМОНа. Гособвинитель попросил для Крепкина три года колонии общего режима. Защита просила его оправдать. Подсудимый свою вину не признал. Он настаивал, что его удар пришелся по резиновой дубинке полицейского.
26 марта в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. В Москве в отделы полиции были доставлены более тысячи человек. На большинство из них составили протоколы за участие в несогласованном мероприятии и неповиновение полиции.
После акции Следственный комитет завел дело о нападениях на полицейских, по которому были арестованы семь человек: Юрий Кулий, Станислав Зимовец, Александр Шпаков, Алексей Политиков, Андрей Косых, Дмитрий Крепкин и Дмитрий Борисов.
Кулия приговорили к восьми месяцам колонии-поселения; он уже отбыл свой срок и вышел на свободу. Шпаков и Политиков получили по полтора года колонии общего режима, Зимовец — два с половиной года колонии общего режима, Косых — три года в восемь месяцев колонии общего режима. Борисов остается под стражей, суд начал рассматривать его дело 1 ноября.