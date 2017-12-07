Фигуранта «дела 26 марта» Дмитрия Крепкина приговорили к полутора годам колонии

Суд признал участника антикоррупционной акции в Москве 26 марта Дмитрия Крепкина виновным в применения насилия к полицейскому и приговорил его к полутора годам колонии общего режима. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката международной правозащитной группы «Агора» Ильнура Шарапова, представляющего интересы Крепкина.

По версии следствия, во время акции 26 марта на Пушкинской площади Крепкин ударил в бедро сотрудника ОМОНа. Гособвинитель попросил для Крепкина три года колонии общего режима. Защита просила его оправдать. Подсудимый свою вину не признал. Он настаивал, что его удар пришелся по резиновой дубинке полицейского.