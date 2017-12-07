Дерипаска и Associated Press решили не судиться
Представители российского миллиардера Олега Дерипаски и юристы агентства Associated Press отказались от претензий друг к другу в рамках судебного разбирательства в США. Согласно совместному решению, стороны компенсируют судебные издержки.
Иск был изначально подан Олегом Дерипаской после выхода материала Associated Press о его связях с американским лоббистом Полом Манафортом. В материале утверждалось, что Дерипаска платил Манафорту за лоббирование интересов Кремля. Миллиардер это отрицал.
Ранее иск Дерипаски уже был отклонен судом из-за недостаточной обоснованности исковых требований, но и представители россиянина, и агентства обжаловали это решение суда.
В заявлении в окружной суд Вашингтона, поданном во вторник, не объясняются причины такого решения. Также нет никаких сведений, что кто-либо платил какие-либо деньги (англ. яз.).