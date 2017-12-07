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Дерипаска и Associated Press решили не судиться

Politico
07:00, 7 декабря 2017
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Представители российского миллиардера Олега Дерипаски и юристы агентства Associated Press отказались от претензий друг к другу в рамках судебного разбирательства в США. Согласно совместному решению, стороны компенсируют судебные издержки.

Иск был изначально подан Олегом Дерипаской после выхода материала Associated Press о его связях с американским лоббистом Полом Манафортом. В материале утверждалось, что Дерипаска платил Манафорту за лоббирование интересов Кремля. Миллиардер это отрицал.

Ранее иск Дерипаски уже был отклонен судом из-за недостаточной обоснованности исковых требований, но и представители россиянина, и агентства обжаловали это решение суда.

В заявлении в окружной суд Вашингтона, поданном во вторник, не объясняются причины такого решения. Также нет никаких сведений, что кто-либо платил какие-либо деньги (англ. яз.).

Politico
Олег Дерипаска подал иск против Associated Press в мае 2017 года. Он утверждал, что заметка о нем ложно указывала на его тесные связи с лоббистом Полом Манафортом. По словам Дерипаски, он действительно сотрудничал с Манафортом, но это касалось исключительно его бизнеса, а не интересов Кремля.
В конце октября 2017 года Пол Манафорт, в прошлом возглавлявший предвыборный штаб Дональда Трампа на протяжении нескольких месяцев, сдался ФБР. Его обвиняют в заговоре против США в связи с работой Манафорта на украинскую Партию регионов.

Кто такой Пол Манафорт

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