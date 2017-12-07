Дерипаска и Associated Press решили не судиться

Представители российского миллиардера Олега Дерипаски и юристы агентства Associated Press отказались от претензий друг к другу в рамках судебного разбирательства в США. Согласно совместному решению, стороны компенсируют судебные издержки.

Иск был изначально подан Олегом Дерипаской после выхода материала Associated Press о его связях с американским лоббистом Полом Манафортом. В материале утверждалось, что Дерипаска платил Манафорту за лоббирование интересов Кремля. Миллиардер это отрицал.

Ранее иск Дерипаски уже был отклонен судом из-за недостаточной обоснованности исковых требований, но и представители россиянина, и агентства обжаловали это решение суда.