«Би-би-си»: дочь Рамзана Кадырова открыла в Грозном магазин женского белья

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадырова открыла в Грозном бутик женского белья, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Магазин называется Lady A и рекламируется через закрытый аккаунт в инстаграме, на который подписаны 19,4 тысячи человек.

Бутик расположен в торговом центре Firdaws рядом с кондитерской Paris, которую также открыла Айшат Кадырова. Свободный ли туда вход, издание не уточняет.

«Би-би-си» пишет, что в Lady A продаются «известные европейские и американские марки женского белья», а также «интимные аксессуары». «Будуар твоих тайн и кружевного великолепия 🗝 Будь смелее… 🎀 Только между нами…» — сказано в описании аккаунта магазина в инстаграме.

То, что хозяйка Lady A именно Айшат Кадырова, следует из постов в соцсетях с церемонии, которая прошла в конце ноября — побывавшие там женщины отмечали ее аккаунт в инстаграме и поздравляли с открытием магазина.

В торговом центре Firdaws отказались отвечать на вопросы издания.

Имам московской Мемориальной мечети Шамиль Аляутдинов в комментарии «Би-би-си» заявил, что открытие магазина с аксессуарами для интимной жизни «религии не противоречит, если способствует развитию гармонии интимных отношений внутри семьи».