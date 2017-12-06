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Суд отменил решение об изъятии детей у жительницы Екатеринбурга, сделавшей операцию по удалению груди

Медиазона
13:56, 6 декабря 2017
Надежный источник

Свердловский областной суд отменил решение об изъятии приемных детей у Юлии Савиновских — жительницы Екатеринбурга, с которой органы опеки решили разорвать договор на основании того, что она якобы собирается сменить пол.

Дело направлено на новое рассмотрение, рассказал «Медиазоне» адвокат Савиновских Алексей Бушмаков.

На другом заседании 6 декабря Свердловский областной суд обязал районный суд рассмотреть иск органов соцзащиты о расторжении договора опеки с Савиновских. Это дело было приостановлено до рассмотрения в суде вопроса об изъятии детей.

Органы опеки изъяли у Юлии Савиновских и ее мужа Евгения двух приемных детей в августе. Они заявили, что она «незаконно» сделала операцию по удалению груди. На суде представители опеки заявили, что она якобы собирается сменить пол, и утверждали, что она стоит на психиатрическом учете. В сентябре суд отказался вернуть Савиновских детей.
В органах опеки заподозрили Савиновских в планах сменить пол после того, как увидели ее блог, который она вела в инстаграме от имени трансгендера под вымышленным именем. По словам женщины, сделать операцию по удалению молочных желез она решила из-за того, что грудь седьмого размера доставляла ей физические и моральные страдания. 

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