Суд отменил решение об изъятии детей у жительницы Екатеринбурга, сделавшей операцию по удалению груди

Свердловский областной суд отменил решение об изъятии приемных детей у Юлии Савиновских — жительницы Екатеринбурга, с которой органы опеки решили разорвать договор на основании того, что она якобы собирается сменить пол.

Дело направлено на новое рассмотрение, рассказал «Медиазоне» адвокат Савиновских Алексей Бушмаков.

На другом заседании 6 декабря Свердловский областной суд обязал районный суд рассмотреть иск органов соцзащиты о расторжении договора опеки с Савиновских. Это дело было приостановлено до рассмотрения в суде вопроса об изъятии детей.