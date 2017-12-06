Михаила Саакашвили объявили в розыск на Украине

Сам Саакашвили не намерен идти в прокуратуру на допрос по уголовному делу.

Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе написал , что сотрудники правоохранительных органов пытались задержать бывшего губернатора в палаточном лагере около Верховной рады.

Саакашвили был задержан 5 декабря в своей квартире в Киеве, его подозревают в «содействии преступным организациям». Речь, по данным СМИ, идет о митингах, которые проводил Саакашвили с сентября 2017 года. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что они были организованы на деньги сторонников бывшего президента Виктора Януковича.

После задержания Служба безопасности Украины не смогла доставить Саакашвили на допрос — его сторонники окружили машину и освободили бывшего губернатора.