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Михаила Саакашвили объявили в розыск на Украине

РИА Новости
06:12, 6 декабря 2017
Надежный источник

Генпрокуратура Украины объявила в розыск бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе написал, что сотрудники правоохранительных органов пытались задержать бывшего губернатора в палаточном лагере около Верховной рады.

Сам Саакашвили не намерен идти в прокуратуру на допрос по уголовному делу.

Саакашвили был задержан 5 декабря в своей квартире в Киеве, его подозревают в «содействии преступным организациям». Речь, по данным СМИ, идет о митингах, которые проводил Саакашвили с сентября 2017 года. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что они были организованы на деньги сторонников бывшего президента Виктора Януковича.
После задержания Служба безопасности Украины не смогла доставить Саакашвили на допрос — его сторонники окружили машину и освободили бывшего губернатора.

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