Верховный суд поддержал последний указ Трампа об ограничениях на въезд

Верховный суд США одобрил третью редакцию президентского запрета на въезд из ряда стран. За такое решение выступили семь из девяти судей.

Суд позволил применить положения указа, который президент Дональд Трамп подписал в сентябре 2017 года. Этот указ изменил предыдущие распоряжения и ввел ограничения на въезд из восьми стран: Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Чада, Северной Кореи и Венесуэлы.

Полный запрет действует только для граждан Северной Кореи и Сирии. Из Сомали в США можно будет приехать только после особого контроля. Для остальных стран отменены иммиграционные, деловые и туристические визы.