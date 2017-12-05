В квартиру Михаила Саакашвили пришли с обыском
В Киеве сотрудники Генпрокуратуры Украины пришли с обыском в квартиру Михаила Саакашвили. Представителей прокуратуры сопровождают сотрудники Службы безопасности Украины.
В связи с чем проводятся обыски, не уточняется. По данным канала «112 Украина», дело не связано с возможным выдворением Саакашвили из Украины. По данным канала, Саакашвили забрался на крышу дома, чтобы избежать задержания.
Политик угрожает прыгнуть с крыши, если его попытаются задержать.
Как сообщает корреспондент «112 Украина», возле дома находятся также Служба спасения Киева, патрульная полиция, скорые.
Михаил Саакашвили 10 сентября 2017 года при помощи соратников прорвался на территорию Украины через пограничный пункт на границе с Польшей. Саакашвили отказывались пускать на Украину, поскольку он лишен украинского гражданства, а никакого другого у него нет. Саакашвили утверждает, что его лишили гражданства незаконно. С тех пор он находится на территории Украины.
Саакашвили с 2015 по 2016 годы занимал пост губернатора Одесской области. Ради работы на Украине он получил украинское гражданство.