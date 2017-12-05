В квартиру Михаила Саакашвили пришли с обыском

Продолжение Михаила Саакашвили задержали в Киеве

В Киеве сотрудники Генпрокуратуры Украины пришли с обыском в квартиру Михаила Саакашвили. Представителей прокуратуры сопровождают сотрудники Службы безопасности Украины.

В связи с чем проводятся обыски, не уточняется. По данным канала «112 Украина», дело не связано с возможным выдворением Саакашвили из Украины. По данным канала, Саакашвили забрался на крышу дома, чтобы избежать задержания.

Политик угрожает прыгнуть с крыши, если его попытаются задержать.