Сторонники освободили Саакашвили из автобуса СБУ

Саакашвили, как передает телеканал «112 Украина», выступил с речью. После этого Саакашвили в окружении сторонников отправился к Верховной раде, чтобы, как сообщает «Интерфакс-Украина» , потребовать принятия закона об импичменте президента.

Сторонники Михаила Саакашвили освободили его из микроавтобуса, на котором сотрудники СБУ пытались отвезти бывшего президента Грузии на допрос в Киеве.

Утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры пришли с обыском в квартиру бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Киеве.

Служба безопасности Украины объявила, что Саакашвили подозревается в содействии преступным организациям и сокрытии их преступной деятельности (часть 1 статьи 256 УК Украины). Саакашвили, пояснил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, организовывал протестные акции на средства, полученные от скрывающегося в России бизнесмена Сергея Курченко.

Саакашвили планировалось допросить, после чего Генпрокуратура собиралась ходатайствовать о его домашнем аресте.

После того, как стало известно о следственных мероприятиях в квартире Саакашвили, к дому, где проживает политик, пришли его сторонники, заблокировавшие проезд автомобиля, в котором находился экс-президент Грузии.