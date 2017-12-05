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Саакашвили заподозрили в получении полумиллиона долларов из России

Интерфакс
10:41, 5 декабря 2017
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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили получил 500 тысяч долларов на свою деятельность на Украине от скрывающегося в России бизнесмена Сергея Курченко. Об этом, как сообщает «Интерфакс», на брифинге во вторник объявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Ранее 5 декабря Михаил Саакашвили был задержан в Киеве. По сведениям его адвоката Павла Богомазова, экс-губернатора подозревают в попытке государственного переворота на Украине. Как сообщала Служба безопасности Украины, политик может быть обвинен в содействии преступным организациям и сокрытии их преступной деятельности (часть 1 статьи 256 УК Украины). 

Генпрокурор связал имя бизнесмена Сергея Курченко с «организованной преступной группировкой» бывшего президента Украины Виктора Януковича. По словам Луценко, на деньги «ОПГ Януковича-Курченко» Михаил Саакашвили финансировал акции протеста, целью которых был захват власти в стране.

«Гражданин Украины Северион Денгадзе по согласованию с Саакашвили, обратился через доверенное лицо к Сергею Курченко, который скрывается… по вопросу стабильного финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов ОПГ. Мы зафиксировали получение с российской стороны Саакашвили около $0,5 млн», — сказал генпрокурор на брифинге во вторник в Киеве.

Интерфакс
Утром 5 декабря сотрудники Генпрокуратуры Украины и СБУ пришли с обыском в киевскую квартиру Саакашвили. В ответ на действия силовиков Михаил Саакашвили забрался на крышу своего дома, откуда пообещал спрыгнуть, если его попытаются задержать.
В то же время на улице Трехсвятительской около дома, где проживает экс-губернатор, собрались его сторонники. Они вступили в противостояние с правоохранительными органами, из-за чего полицейские применили слезоточивый газ. Некоторые из сторонников Саакашвили были задержаны.
Бывший президент Грузии возглавлял Одесскую область до 2016 года. Затем его сняли с должности и лишили украинского гражданства. В сентябре 2017 года Саакашвили вернулся на Украину.

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