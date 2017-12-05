Саакашвили заподозрили в получении полумиллиона долларов из России

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили получил 500 тысяч долларов на свою деятельность на Украине от скрывающегося в России бизнесмена Сергея Курченко. Об этом, как сообщает «Интерфакс», на брифинге во вторник объявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Ранее 5 декабря Михаил Саакашвили был задержан в Киеве. По сведениям его адвоката Павла Богомазова, экс-губернатора подозревают в попытке государственного переворота на Украине. Как сообщала Служба безопасности Украины, политик может быть обвинен в содействии преступным организациям и сокрытии их преступной деятельности (часть 1 статьи 256 УК Украины).

Генпрокурор связал имя бизнесмена Сергея Курченко с «организованной преступной группировкой» бывшего президента Украины Виктора Януковича. По словам Луценко, на деньги «ОПГ Януковича-Курченко» Михаил Саакашвили финансировал акции протеста, целью которых был захват власти в стране.