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СК возбудил уголовное дело из-за сбора денег за бесплатные услуги в онкологическом центре имени Блохина

ТАСС
17:47, 5 декабря 2017
Требует подтверждения

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за того, что в московском онкологическом центре имени Блохина с пациентов брали деньги за бесплатные услуги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Официально о возбуждении дела в отношении центра не сообщалось. На сайте московского управления СК РФ говорится о возбуждении дела в отношении «лиц из числа руководства одного из столичных медицинских учреждений», без указания конкретной больницы.

По версии следствия, с начала 2015 года по 27 ноября 2017-го в больнице «незаконно оказывали на платной основе неограниченному кругу пациентов высокотехнологическую медицинскую помощь, предусмотренную программой ОМС как бесплатную».

Сумма незаконных выплат составила 3,85 миллиона рублей, заявили в СК. Дело возбуждено по статье «злоупотребление должностными полномочиями» (часть 1 статьи 285 УК РФ).

В центре имени Блохина заявили РИА Новости, что «не располагают информацией о возбуждении уголовного дела в отношении руководства» учреждения.

С 28 ноября исполняющим обязанности директора РОНЦ им. Н. Н. Блохина стал заведующий 6-м хирургическим отделением онкоцентра, член-корреспондент РАН Иван Стилиди. Прежний директор онкоцентра Михаил Давыдов покинул свой пост в связи с достижением предельного возраста.

ТАСС
В конце ноября стало известно, что Генпрокуратура уличила центр имени Блохина во взимании с пациентов денег за услуги, которые должны оказываться бесплатно. Незаконные выплаты, как заключили в прокуратуре, сделали более двух тысяч пациентов, за два года общая сумма составила более девяти миллионов рублей.
В онконцентре заявили, что речь идет о случаях дополнительной диагностики, за которые нельзя было получить оплату по ОМС, поскольку формально исследования уже проводились в других больницах.
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