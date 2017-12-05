СК возбудил уголовное дело из-за сбора денег за бесплатные услуги в онкологическом центре имени Блохина

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за того, что в московском онкологическом центре имени Блохина с пациентов брали деньги за бесплатные услуги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Официально о возбуждении дела в отношении центра не сообщалось. На сайте московского управления СК РФ говорится о возбуждении дела в отношении «лиц из числа руководства одного из столичных медицинских учреждений», без указания конкретной больницы.

По версии следствия, с начала 2015 года по 27 ноября 2017-го в больнице «незаконно оказывали на платной основе неограниченному кругу пациентов высокотехнологическую медицинскую помощь, предусмотренную программой ОМС как бесплатную».

Сумма незаконных выплат составила 3,85 миллиона рублей, заявили в СК. Дело возбуждено по статье «злоупотребление должностными полномочиями» (часть 1 статьи 285 УК РФ).

В центре имени Блохина заявили РИА Новости, что «не располагают информацией о возбуждении уголовного дела в отношении руководства» учреждения.