Венесуэла создаст криптовалюту El Petro для борьбы с кризисом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о намерении государства создать собственную криптовалюту под названием El Petro для борьбы с кризисом. Валюта будет обеспечена нефтяными, газовыми и алмазными запасами Венесуэлы, объяснил он.

Валюта будет работать на основе блокчейна, который будет создат в министерстве образования, науки и технологий. По словам Мадуро, создание новой национальной криптовалюты необходимо для обеспечения финансовой независимости страны.

Когда именно предполагается ввести в действие венесуэльскую национальную криптовалюту, не сообщается.