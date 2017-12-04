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Венесуэла создаст криптовалюту El Petro для борьбы с кризисом

El Mundo
07:48, 4 декабря 2017
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о намерении государства создать собственную криптовалюту под названием El Petro для борьбы с кризисом. Валюта будет обеспечена нефтяными, газовыми и алмазными запасами Венесуэлы, объяснил он.

Валюта будет работать на основе блокчейна, который будет создат в министерстве образования, науки и технологий. По словам Мадуро, создание новой национальной криптовалюты необходимо для обеспечения финансовой независимости страны.

Когда именно предполагается ввести в действие венесуэльскую национальную криптовалюту, не сообщается.

В Венесуэле продолжается экономический кризис в условиях санкций со стороны США. За 2017 год венесуэльский боливар обесценился более чем на 1000%.

Венесуэла и криптовалюты

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