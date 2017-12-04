Улюкаев попросил оправдательного приговора

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев попросил оправдать его по делу о взятке во время прений в суде. По словам Улюкаева, глава «Роснефти» Игорь Сечин организовал провокацию с целью снизить стоимость компании «Башнефть».

Также Улюкаев заявил, что думал, будто в сумке, в которой находились 2 миллиона долларов, было обещанное Сечиным вино. Он утверждает, что не просил от Сечина 2 миллиона долларов в качестве благодарности за содействие в покупке «Башнефти».

Бывший министр также попросил суд отправить в СК материал о проверке в отношении Сечина по подозрению в ложном доносе.

Когда именно будет оглашен приговор в отношении Улюкаева, пока неизвестно. Прения по делу бывшего министра продолжатся 7 декабря.