США возобновят выдачу виз в генконсульствах в российских регионах
Генеральные консульства США в российских регионах с 11 декабря возобновят выдачу виз россиянам. Об этом заявил в интервью «Коммерсанту» посол США в России Джон Хантсман.
За визами можно будет обращаться в генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и во Владивостоке.
В сообщении на сайте посольства США в России подчеркивается, что выдача виз в консульствах будет проводиться лишь в ограниченном объеме.
«Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объем визовых услуг», — говорится в сообщении.
США в августе объявили, что из-за сокращения численности дипмиссии по требованию российских властей дипмиссии прекращают выдачу неиммиграционных виз в консульствах в РФ.
С начала сентября получить американскую визу в России можно лишь в посольстве в Москве, что привело к резкому увеличению сроков оформления. С сентября, как выяснила «Медуза», возросло число обращений за визой в соседних с РФ странах.