Давайте мы вас переселим в город мечты? Партнерская игра

США возобновят выдачу виз в генконсульствах в российских регионах

Коммерсант
12:27, 4 декабря 2017
Надежный источник

Генеральные консульства США в российских регионах с 11 декабря возобновят выдачу виз россиянам. Об этом заявил в интервью «Коммерсанту» посол США в России Джон Хантсман.

За визами можно будет обращаться в генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и во Владивостоке.

В сообщении на сайте посольства США в России подчеркивается, что выдача виз в консульствах будет проводиться лишь в ограниченном объеме.

«Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объем визовых услуг», — говорится в сообщении.

США в августе объявили, что из-за сокращения численности дипмиссии по требованию российских властей дипмиссии прекращают выдачу неиммиграционных виз в консульствах в РФ.
С начала сентября получить американскую визу в России можно лишь в посольстве в Москве, что привело к резкому увеличению сроков оформления. С сентября, как выяснила «Медуза», возросло число обращений за визой в соседних с РФ странах.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме