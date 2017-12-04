США возобновят выдачу виз в генконсульствах в российских регионах

Генеральные консульства США в российских регионах с 11 декабря возобновят выдачу виз россиянам. Об этом заявил в интервью «Коммерсанту» посол США в России Джон Хантсман.

За визами можно будет обращаться в генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и во Владивостоке.

В сообщении на сайте посольства США в России подчеркивается, что выдача виз в консульствах будет проводиться лишь в ограниченном объеме.

«Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объем визовых услуг», — говорится в сообщении.