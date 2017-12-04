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Прокуратура не нашла нарушений в домике для лебедей в парке Горького за 4 миллиона рублей

РБК
09:17, 4 декабря 2017
Надежный источник

Прокуратура Москвы не видит оснований для реагирования в связи с планами администрации парка Горького потратить более 4 миллионов рублей на строительство домика для лебедей.

Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина. Копия документа есть в распоряжении РБК.

Ремонт уже имеющегося в парке домика для лебедей, по мнению прокуратуры, является нецелесообразным «ввиду значительного физического износа основных конструкций».

«Основания для принятия мер реагирования в настоящее время не имеется», — заключили в московской прокуратуре.

РБК
Парк Горького объявил тендер на постройку нового домика для лебедей в августе. Стоимость контракта составляла 4,2 миллиона рублей. В администрации парка объяснили, что планируют увеличить поголовье птиц.
Депутат Госдумы Валерий Рашкин в начале сентября обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить тендер на строительство домика, стоимость которого он счел завышенной.
В конкурсе, итоги которого подвели в сентябре, участвовала одна компания — ООО «Гамма», предложившая построить домик за 3,9 миллиона рублей. В начале октября, сообщает РБК, с ней был заключен договор на выполнение работ. Строительство домика для лебедей финансируется за счет бюджета парка.
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