Прокуратура не нашла нарушений в домике для лебедей в парке Горького за 4 миллиона рублей

Прокуратура Москвы не видит оснований для реагирования в связи с планами администрации парка Горького потратить более 4 миллионов рублей на строительство домика для лебедей.

Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина. Копия документа есть в распоряжении РБК.

Ремонт уже имеющегося в парке домика для лебедей, по мнению прокуратуры, является нецелесообразным «ввиду значительного физического износа основных конструкций».