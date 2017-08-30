Парк Горького решил потратить 4 миллиона рублей на домик для лебедей

Московский парк Горького объявил тендер на строительство домика для лебедей. Документация опубликована на сайте госзакупок, внимание на нее обратила пользователь фейсбука Полина Динго.

Парк готов потратить на домик 4,2 миллиона рублей. Изначально тендер объявили 24 августа, но через пять дней его изменили из-за «технической ошибки». В чем она состоит, не уточняется. В документации приводится пример будущего домика.

Заявки можно подавать до 22 сентября, итоги конкурса подведут 20 октября.