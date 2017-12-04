Пресс-секретарю Роскомнадзора разрешили прогулки. Он сидит с октября под домашним арестом

Мосгорсуд смягчил условия домашнего ареста пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, разрешив ему двухчасовые прогулки. Суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест Ампелонского до 7 февраля.

О задержании и аресте Ампелонского стало известно в октябре 2017 года. Вместе с ним по делу проходят глава правового отдела ведомства Борис Едидин и глава аппарата Александр Весельчаков. Дело возбуждено по статье о мошенничестве.

Как сообщали СМИ, в Роскомнадзоре действовала схема выплаты «серых» зарплат, когда часть заработка сотрудники получали как фиктивные работники подконтрольного ведомству ФГУПа «Главный радиочастотный центр». Общую сумму незаконных выплат оценили в 20 миллионов рублей.