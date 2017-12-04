Осужденная за наезд на ребенка в Балашихе потребовала от отца мальчика 5 миллионов рублей

Ольга Алисова, приговоренная к трем годам колонии за наезд на шестилетнего ребенка, потребовала от отца ребенка Романа Шимко 5 миллионов рублей за клевету. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на представителей Шимко.

Соответчиком по иску будет выступать федеральный канал, который опубликовал интервью Шимко. От него Алисова требует 5 миллионов рублей. О каком именно канале идет речь, не сообщается.

Как пишет «Газета.ру», на телеканале Шимко говорил, что Алисова находилась в сговоре с правоохранительными органами и собиралась скрыть наезд на ребенка, могла быть в состоянии наркотического опьянения в момент наезда, а также что она связана с криминальными кругами. Алисова все эти обвинения отрицала.