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Осужденная за наезд на ребенка в Балашихе потребовала от отца мальчика 5 миллионов рублей

Газета.ру
12:23, 4 декабря 2017
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Ольга Алисова, приговоренная к трем годам колонии за наезд на шестилетнего ребенка, потребовала от отца ребенка Романа Шимко 5 миллионов рублей за клевету. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на представителей Шимко.

Соответчиком по иску будет выступать федеральный канал, который опубликовал интервью Шимко. От него Алисова требует 5 миллионов рублей. О каком именно канале идет речь, не сообщается.

Как пишет «Газета.ру», на телеканале Шимко говорил, что Алисова находилась в сговоре с правоохранительными органами и собиралась скрыть наезд на ребенка, могла быть в состоянии наркотического опьянения в момент наезда, а также что она связана с криминальными кругами. Алисова все эти обвинения отрицала.

Ольга Алисова насмерть сбила шестилетнего сына Романа Шимко 23 апреля 2017 года в подмосковной Балашихе. Первоначальная экспертиза обнаружила в крови ребенка дозу алкоголя в 2,7 промилле.
В октябре 2017 года результаты экспертизы были опровергнуты. Как выяснилось, в образец крови для анализа попала «спиртообразующая микрофлора» и произошло брожение.
Роман Шимко неоднократно в комментариях СМИ и своем видеоблоге говорил, что Алисова в сговоре с полицией и чиновниками хочет замять дело о наезде. Он обращал внимание, что экспертиза на наркотическое опьянение Алисовой была проведена не на все виды наркотических веществ.
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