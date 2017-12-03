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В Самаре полицейские разобрали сцену для митинга Навального. Митинг запретили из-за соревнований по танцу живота

Алексей Навальный
07:52, 3 декабря 2017
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Если коротко

В Самаре полицейские рано утром 3 декабря разобрали сцену для выступления политика Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, который потребовал завести уголовное дело на мэра Самары Олега Фурсова.

По словам Гимади, задержаны девять человек, готовивших встречу с Навальным. Впоследствии их отпустили без протоколов.

Как говорится в заявлении, местные власти отказывались согласовать мероприятие, но суд обязал их немедленно пересмотреть это решение. Тем не менее, никакого нового решения чиновников не появилось, поэтому сторонники Навального сочли, что митинг согласован.

Гимади потребовал завести уголовное дело на Олега Фурсова за воспрепятствование проведению мероприятия. Куда подано заявление, в документе не указано.

Алексей Навальный написал, что митинг состоится в любом случае.

Позднее мэрия предоставила документ о новом рассмотрении

1 декабря состоялась встреча Навального с избирателями в Саратове. Там власти тоже препятствовали проведению мероприятия. В день митинга полицейские заявили, что установленная для встречи сцена украдена, и задержала нанятых для ее установки подрядчиков.
Алексей Навальный хочет участвовать в выборах президента России 2018 года. В рамках кампании он ездит по городам и проводит встречи с избирателями. Зачастую чиновники отказываются согласовывать митинги.

Как выглядят поездки Навального

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