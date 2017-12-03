В Самаре полицейские разобрали сцену для митинга Навального. Митинг запретили из-за соревнований по танцу живота

В Самаре полицейские рано утром 3 декабря разобрали сцену для выступления политика Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, который потребовал завести уголовное дело на мэра Самары Олега Фурсова.

По словам Гимади, задержаны девять человек, готовивших встречу с Навальным. Впоследствии их отпустили без протоколов.

Как говорится в заявлении, местные власти отказывались согласовать мероприятие, но суд обязал их немедленно пересмотреть это решение. Тем не менее, никакого нового решения чиновников не появилось, поэтому сторонники Навального сочли, что митинг согласован.

Гимади потребовал завести уголовное дело на Олега Фурсова за воспрепятствование проведению мероприятия. Куда подано заявление, в документе не указано.

Алексей Навальный написал, что митинг состоится в любом случае.

Подали заявление о преступлении против самарских властей, отказывающихся выполнять решение суда. У нас два (!) решения в нашу пользу, поэтому митинг состоится. 16 часов, площадь Кирова pic.twitter.com/mAmh67UmLv — Alexey Navalny (@navalny) December 3, 2017

Позднее мэрия предоставила документ о новом рассмотрении