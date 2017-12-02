Погибшими при взрыве в столице Сомали 14 октября признали 512 человек. Это один из крупнейших терактов после 11 сентября 2001 года
В результате взрывов в столице Сомали Могадишо 14 октября погибли 512 человек. Об этом сообщил комитет, расследующий атаку и ее последствия.
По официальным данным, 312 человек пострадали и 62 числятся пропавшими без вести.
Объявленное число погибших признано окончательным, пишет Associated Press. О гибели 512 человек представители комитета впервые объявили 30 ноября. До этого официально сообщалось, что погибли 358 человек.
Associated Press пишет, что теракт 14 октября стал один из самых крупных по числу погибших после терактов 11 сентября 2001 года.
Теракт в Могадишо произошел 14 октября. Начиненный взрывчаткой грузовик взорвался после того, как его остановили для проверки. Это произошло рядом с гостиницей на оживленной улице, где находилось множество машин; рядом также находился бензовоз, который усилил последствия взрыва.
Ответственность за взрыв никто не взял, но предполагается, что его устроила действующая в Сомали и соседних странах исламистская группировка «Аль-Шабааб», которая нередко нападает на отели и правительственные здания в Могадишо. «Аль-Шабааб» считается связанной с террористами из «Аль-Каеды»; часть боевиков в 2015 году примкнули к террористам из «Исламского государства».