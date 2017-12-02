Погибшими при взрыве в столице Сомали 14 октября признали 512 человек. Это один из крупнейших терактов после 11 сентября 2001 года

В результате взрывов в столице Сомали Могадишо 14 октября погибли 512 человек. Об этом сообщил комитет, расследующий атаку и ее последствия.

По официальным данным, 312 человек пострадали и 62 числятся пропавшими без вести.

Объявленное число погибших признано окончательным, пишет Associated Press. О гибели 512 человек представители комитета впервые объявили 30 ноября. До этого официально сообщалось, что погибли 358 человек.

Associated Press пишет, что теракт 14 октября стал один из самых крупных по числу погибших после терактов 11 сентября 2001 года.