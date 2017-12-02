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Кехман стал художественным руководителем Новосибирского театра оперы и балета

РИА Новости
08:43, 2 декабря 2017
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Бизнесмен Владимир Кехман, который с марта 2015 года занимал должность генерального директора Новосибирского театра оперы и балета, стал художественным руководителем этого учреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замгендиректора театру по маркетингу Артема Пухальского.

«Владимир Абрамович Кехман покинул пост генерального директора. Исполняющая обязанности директора Снежана Любарь подписала приказ о его назначении художественным руководителем Новосибирского театра оперы и балета», — заявил он.

Кто станет новым гендиректором, не сообщается.

Сейчас на сайте театра в разделе «Художественное руководство» нет человека с должностью «художественный руководитель». Там отдельно указаны музыкальный руководитель и главный дирижер, главный режиссер, художественный руководитель балета и главный хормейстер театра.

Владимир Кехман — основатель когда-то крупнейшего импортера фруктов в РФ компании JFC, бывший гендиректор и действующий художественный руководитель Михайловского театра в Санкт-Петербурге.
Гендиректором Новосибирского театра оперы и балета Кехман был назначен в марте 2015 года, в разгар скандала с постановкой Тимофеем Кулябиным оперы «Тангейзер», в которой представители РПЦ увидели осквернение образа Иисуса Христа. Кехман, заменивший уволенного главу театра Бориса Мездрича, снял «Тангейзер» с репертуара.
В 2017 году было объявлено, что Кехман к сентябрю уйдет с поста гендиректора театра из-за дела о банкротстве. Позже стало известно, что он останется в должности до начала декабря.

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