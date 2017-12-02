Кехман стал художественным руководителем Новосибирского театра оперы и балета

Бизнесмен Владимир Кехман, который с марта 2015 года занимал должность генерального директора Новосибирского театра оперы и балета, стал художественным руководителем этого учреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замгендиректора театру по маркетингу Артема Пухальского.

«Владимир Абрамович Кехман покинул пост генерального директора. Исполняющая обязанности директора Снежана Любарь подписала приказ о его назначении художественным руководителем Новосибирского театра оперы и балета», — заявил он.

Кто станет новым гендиректором, не сообщается.

Сейчас на сайте театра в разделе «Художественное руководство» нет человека с должностью «художественный руководитель». Там отдельно указаны музыкальный руководитель и главный дирижер, главный режиссер, художественный руководитель балета и главный хормейстер театра.