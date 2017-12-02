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Apple раньше времени выпустила обновление iOS, чтобы исправить новый баг

The Verge
11:27, 2 декабря 2017
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Компания Apple в субботу, 2 декабря опубликовала обновление операционной системы для мобильных устройств — iOS 11.2. 

В обновлении устраняется ошибка, из-за которых у многих пользователей после 00:15 2 декабря айфоны стали произвольно перезагружаться. Баг был связан с работой приложений, которые периодически посылают пользователю уведомления.

Как отмечает The Verge, обычно обновления iOS выходят по вторникам, так что выпуск обновления в субботу, вероятно, был связан с необходимостью срочно устранить ошибку.

Среди важных новшеств iOS 11.2 — быстрая беспроводная зарядка для iPhone X и iPhone 8, с которой телефон может зарядиться быстрее, чем по обычному проводному адаптеру, пишет сайт Macrumors. Кроме того, в США заработает сервис денежных переводов Apple Pay Cash.

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