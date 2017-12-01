Прокуратура подтвердила, что «Лайф» получил видеозапись с Навальным от ФСБ

Доступ к камерам видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево, записи с которых опубликовал «Лайф», имели сотрудники отряда пограничного контроля ФСБ.

Об этом говорится в ответе Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте на запрос Алексея Навального.

Копию ответа прокуратуры Навальный опубликовал в своем телеграм-канале. Обращение Навального, говорится в документе, направлено транспортной прокуратурой в Военную прокуратуру подольского гарнизона.