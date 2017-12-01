Прокуратура подтвердила, что «Лайф» получил видеозапись с Навальным от ФСБ
Доступ к камерам видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево, записи с которых опубликовал «Лайф», имели сотрудники отряда пограничного контроля ФСБ.
Об этом говорится в ответе Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте на запрос Алексея Навального.
Копию ответа прокуратуры Навальный опубликовал в своем телеграм-канале. Обращение Навального, говорится в документе, направлено транспортной прокуратурой в Военную прокуратуру подольского гарнизона.
«Лайф» в начале августа опубликовал записи с камер видеонаблюдения аэропорта Шереметьево в статье, рассказывающей о том, что Алексей и Юлия Навальные уехали отдыхать во Францию. Видеозапись, заявлял «Лайф», была передана «гражданским корреспондентом». Навальный, в свою очередь, написал, что все данные о передвижениях его и членов семьи «МВД и ФСБ сразу сливает кремлевским медиапомойкам».
Опубликовав новость об отпуске Навального, «Лайф» попросил «гражданских корреспондентов» снять видео о зарубежном отдыхе политика, предложив за него от 50 тысяч рублей. Вскоре «Лайф» получил и опубликовал видео, показывающее, как Навальный гуляет по Руану. Видео, как выяснилось, отправила жена Навального Юлия. «Лайф» заплатил лишь 10 тысяч рублей, остальную сумму политику удалось получить лишь через суд.