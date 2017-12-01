МОК пожизненно дисквалифицировал биатлонистку Ольгу Зайцеву
Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал российскую биатлонистку Ольгу Зайцеву после перепроверки результатов допинг-проб Игр в Сочи в 2014 году.
Результат Зайцевой в Сочи аннулирован. Она выиграла серебро в женской эстафете, которого российская команда уже лишилась после дисквалификации Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
МОК также дисквалифицировал пожизненно лыжниц Юлию Чекалеву и Анастасию Доценко, не завоевавших призовых мест в Сочи.
Ольга Зайцева состояла в российской сборной по биатлону с 2001 по 2014 годы, после чего перешла на тренерскую должность. У нее два олимпийских золота и одно серебро по итогам Игр в Турине (2006) и Ванкувере (2010). Зайцева — трехкратная чемпионка мира.
Из-за дисквалификаций МОК Россия уже лишилась 11 медалей Сочи-2014, опустившись с первого на третье место в неофициальном командном зачете.