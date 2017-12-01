МОК пожизненно дисквалифицировал биатлонистку Ольгу Зайцеву

Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал российскую биатлонистку Ольгу Зайцеву после перепроверки результатов допинг-проб Игр в Сочи в 2014 году.

Результат Зайцевой в Сочи аннулирован. Она выиграла серебро в женской эстафете, которого российская команда уже лишилась после дисквалификации Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

МОК также дисквалифицировал пожизненно лыжниц Юлию Чекалеву и Анастасию Доценко, не завоевавших призовых мест в Сочи.