Россия потеряла два серебра Сочи-2014 в биатлоне

Международный олимпийский комитет
19:08, 27 ноября 2017
Надежный источник

Международный олимпийский комитет объявил о дисквалификации пяти российских спортсменов в связи с расследованием употребления допинга на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

От участия во всех Олимпийских играх отстранены биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина. В результате Россия лишилась серебра Вилухиной в спринте и серебра в эстафете, в которой участвовали и Романова, и Вилухина. Теперь у России только 5 серебряных медалей, хотя на момент окончания Олимпиады их было 11.

Также отстранены с лишением сочинских медалей бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков. Они победили в мужских четверках, но это золото Россия уже потеряла, когда был отстранен Александр Зубков.

Пятым отстраненным спортсменом стал скелетонист Сергей Чудинов, он пришел пятым в Сочи.

Из-за дисквалификаций МОК в ноябре 2017 года Россия уже лишилась девяти медалей и в неофициальном командном зачете опустилась с первого на третье место.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме