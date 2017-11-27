Россия потеряла два серебра Сочи-2014 в биатлоне

Международный олимпийский комитет объявил о дисквалификации пяти российских спортсменов в связи с расследованием употребления допинга на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

От участия во всех Олимпийских играх отстранены биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина. В результате Россия лишилась серебра Вилухиной в спринте и серебра в эстафете, в которой участвовали и Романова, и Вилухина. Теперь у России только 5 серебряных медалей, хотя на момент окончания Олимпиады их было 11.

Также отстранены с лишением сочинских медалей бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков. Они победили в мужских четверках, но это золото Россия уже потеряла, когда был отстранен Александр Зубков.

Пятым отстраненным спортсменом стал скелетонист Сергей Чудинов, он пришел пятым в Сочи.