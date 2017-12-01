Минтранс определил размер штрафа за бесплатный проезд по платным трассам

Коммерсант
08:03, 1 декабря 2017
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За бесплатное использование платных трасс предлагается штрафовать на пять тысяч рублей. Соответствующий проект изменений в КоАП РФ подготовил Минтранс, пишет «Коммерсант».

Предполагается, что введение штрафа позволит убрать шлагбаумы с платных трасс — факт оплаты проезда будут фиксировать камеры, а штрафы, в случае нарушения, будет выставлять  Ространснадзор. При уплате штрафа в 20-дневный срок будет доступна скидка в 50%.

Минтранс предлагает применять новые правила с 1 января 2019 года.

«Коммерсант» отмечает, что пока не решено, кому будут поступать собранные штрафы. В госкомпании «Автодор» считают, что суммы должны идти в госбюджет. В свою очередь, владельцы платных трасс рассчитывают, что средства пойдут им.

Отметим, что введение штрафа позволит решить проблему и традиционных ПВП со шлагбаумами. Российские водители регулярно умудряются проехать без оплаты, пристроившись вплотную к другой машине, или даже сбивают шлагбаумы (в сети есть много видео об этом). Привлечь к ответственности таких граждан сложно.

Коммерсант
В России платные трассы существуют с 1998 года. Первой такой дорогой стал участок магистрали М4 «Дон» в Липецкой области.

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