Минтранс определил размер штрафа за бесплатный проезд по платным трассам
За бесплатное использование платных трасс предлагается штрафовать на пять тысяч рублей. Соответствующий проект изменений в КоАП РФ подготовил Минтранс, пишет «Коммерсант».
Предполагается, что введение штрафа позволит убрать шлагбаумы с платных трасс — факт оплаты проезда будут фиксировать камеры, а штрафы, в случае нарушения, будет выставлять Ространснадзор. При уплате штрафа в 20-дневный срок будет доступна скидка в 50%.
Минтранс предлагает применять новые правила с 1 января 2019 года.
«Коммерсант» отмечает, что пока не решено, кому будут поступать собранные штрафы. В госкомпании «Автодор» считают, что суммы должны идти в госбюджет. В свою очередь, владельцы платных трасс рассчитывают, что средства пойдут им.
Отметим, что введение штрафа позволит решить проблему и традиционных ПВП со шлагбаумами. Российские водители регулярно умудряются проехать без оплаты, пристроившись вплотную к другой машине, или даже сбивают шлагбаумы (в сети есть много видео об этом). Привлечь к ответственности таких граждан сложно.