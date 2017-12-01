Минтранс определил размер штрафа за бесплатный проезд по платным трассам

За бесплатное использование платных трасс предлагается штрафовать на пять тысяч рублей. Соответствующий проект изменений в КоАП РФ подготовил Минтранс, пишет «Коммерсант».

Предполагается, что введение штрафа позволит убрать шлагбаумы с платных трасс — факт оплаты проезда будут фиксировать камеры, а штрафы, в случае нарушения, будет выставлять Ространснадзор. При уплате штрафа в 20-дневный срок будет доступна скидка в 50%.

Минтранс предлагает применять новые правила с 1 января 2019 года.

«Коммерсант» отмечает, что пока не решено, кому будут поступать собранные штрафы. В госкомпании «Автодор» считают, что суммы должны идти в госбюджет. В свою очередь, владельцы платных трасс рассчитывают, что средства пойдут им.