«Левый фронт» выдвинул в президенты директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина

«Левый фронт»
07:44, 1 декабря 2017
Надежный источник

Движение «Левый фронт» выдвинуло кандидатом в президенты от «левых и патриотических сил» директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина. Праймериз по выбору кандидата прошли 30 ноября, во втором туре Грудинин опередил экономиста Юрия Болдырева.

В предварительном голосовании также участвовали советник президента Сергей Глазьев, писатель Захар Прилепин, депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов и Валерий Рашкин, журналист Константин Семин и другие.

«Левый фронт» намерен добиваться, чтобы Грудинина выдвинули единым кандидатом от всех левых партий.

Теперь, опираясь на итоги голосования, мы будем добиваться того, чтобы на выборах президента в 2018 году от лево-патриотических сил были выдвинуты те кандидаты (в идеале — единый кандидат), которые пользуются максимальной поддержкой наших избирателей, в первую очередь — Павел Грудинин.

«Левый фронт»
В августе 2017 года из колонии вышел координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Вскоре он объявил, что левые силы должны выдвинуть на выборах 2018 года единого кандидата, допустив, что это можно сделать вместе с КПРФ.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже заявлял, что на предстоящем в декабре 2017 года съезде партии будет выдвинута его кандидатура.

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