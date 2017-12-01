«Левый фронт» выдвинул в президенты директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина
Движение «Левый фронт» выдвинуло кандидатом в президенты от «левых и патриотических сил» директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина. Праймериз по выбору кандидата прошли 30 ноября, во втором туре Грудинин опередил экономиста Юрия Болдырева.
В предварительном голосовании также участвовали советник президента Сергей Глазьев, писатель Захар Прилепин, депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов и Валерий Рашкин, журналист Константин Семин и другие.
«Левый фронт» намерен добиваться, чтобы Грудинина выдвинули единым кандидатом от всех левых партий.
Теперь, опираясь на итоги голосования, мы будем добиваться того, чтобы на выборах президента в 2018 году от лево-патриотических сил были выдвинуты те кандидаты (в идеале — единый кандидат), которые пользуются максимальной поддержкой наших избирателей, в первую очередь — Павел Грудинин.