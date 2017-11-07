В КПРФ решили выдвинуть Зюганова в президенты на выборах 2018 года
Партийные организации КПРФ решили выдвинуть кандидатуру Геннадия Зюганова на выборах президента России в 2018 году. Об этом он сам заявил в эфире Первого канала, передает «РИА Новости».
«Я — лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все организации», — сказал он.
Официально решение о выдвижении кандидата от КПРФ будет принято на съезде партии в декабре 2017 года. Съезд пройдет после официального объявления о проведении выборов.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов четыре раза баллотировался на пост президента России (в 1996-м, 2000-м, 2008-м и 2012 году). Каждый раз он занимал второе место; в 1996 году он вышел во второй тур, но проиграл Борису Ельцину. В 2004 году КПРФ выдвинула на выборы Николая Харитонова, он тоже занял второе место.
Выборы президента РФ пройдут пройдут 18 марта 2018 года. О намерении участвовать в них заявили, в частности, оппозиционер Алексей Навальный (Центризбирком говорит, что не зарегистрирует его из-за судимости), телеведущая Ксения Собчак, один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Президент Владимир Путин пока не объявлял о планах баллотироваться на четвертый срок, однако источники в Кремле неоднократно рассказывали российским СМИ, что он будет участвовать в выборах.