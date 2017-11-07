В КПРФ решили выдвинуть Зюганова в президенты на выборах 2018 года

Партийные организации КПРФ решили выдвинуть кандидатуру Геннадия Зюганова на выборах президента России в 2018 году. Об этом он сам заявил в эфире Первого канала, передает «РИА Новости».

«Я — лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все организации», — сказал он.

Официально решение о выдвижении кандидата от КПРФ будет принято на съезде партии в декабре 2017 года. Съезд пройдет после официального объявления о проведении выборов.