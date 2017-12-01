Леонид Волков арестован на 30 суток

Десять минут в совещательной комнате судья Свешников — и административный арест на 30 суток (!).

1 декабря в Нижнем Новгороде суд рассматривал административное дело в отношении Волкова, связанное с митингом 29 сентября.

Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков отправлен под административный арест на 30 суток. Об этом сообщил Навальный в твитере.

Леониду Волкову ранее уже назначали 20 суток ареста за призывы к участию в митинге в Нижнем Новгороде, назначенном на 29 сентября. Суд отправил Волкова под административный арест 2 октября, однако 5 октября это решение было отменено.

В тот же день Волкова снова задержали — на этот раз за репост ссылок на обращения Алексея Навального с призывом к участию во всероссийской акции. За призывы к участию во всероссийской акции протеста Волкову дали 20 суток ареста.