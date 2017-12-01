«Интерфакс»: после запуска с Восточного разгонный блок затормозил и не вывел спутники на орбиту
Запуск 19 спутников с космодрома Восточный завершился неудачей из-за того, что разгонный блок «Фрегат» во время вывода их на орбиту перешел в режим торможения. Об этом со ссылкой на неназванный источник в космической отрасли сообщает «Интерфакс».
Это произошло потому, что сам блок был неправильно ориентирован. «В результате маневр получился не разгонным, а тормозным — и вместо выхода на переходную орбиту, разгонный блок вместе с полезной нагрузкой направился к Земле и затонул в Атлантическом океане», — сказал собеседник агентства.
Причиной ошибки анонимный источник назвал неправильно запрограммированное полетное задание.
Ранее агентство ТАСС сообщало, что «Фрегат» упал из-за неполадок в системе спутниковой навигации. Но источники «Интерфакса» заявили, что навигация при запуске не использовалась в принципе.
Неудачный запуск состоялся утром 28 ноября. Ракета-носитель «Союз-2.1б» должна была вывести на орбиту группировку спутников, в том числе гидрометеорологический «Метеор-М». Это был второй запуск с Восточного.