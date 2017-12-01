«Интерфакс»: после запуска с Восточного разгонный блок затормозил и не вывел спутники на орбиту

Запуск 19 спутников с космодрома Восточный завершился неудачей из-за того, что разгонный блок «Фрегат» во время вывода их на орбиту перешел в режим торможения. Об этом со ссылкой на неназванный источник в космической отрасли сообщает «Интерфакс».

Это произошло потому, что сам блок был неправильно ориентирован. «В результате маневр получился не разгонным, а тормозным — и вместо выхода на переходную орбиту, разгонный блок вместе с полезной нагрузкой направился к Земле и затонул в Атлантическом океане», — сказал собеседник агентства.

Причиной ошибки анонимный источник назвал неправильно запрограммированное полетное задание.