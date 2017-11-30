Виктор Пелевин получил премию Андрея Белого за роман «iPhuck 10»
Писатель Виктор Пелевин стал лауреатом премии Андрея Белого в области прозы. Его наградили за роман 2017 года «iPhuck 10», сообщает телеканал «Культура».
В номинации «Поэзия» победителем стал Станислав Львовский с книгой «Стихи из книги и другие стихи».
В номинации «Гуманитарные исследования» победителями стали Илья Будрайтскис («Диссиденты среди диссидентов») и Вадим Руднев («Новая модель реальности»).
Премия Андрея Белого позиционирует себя как премия, ориентированная на инновации в литературе. Она также отмечает заслуги тех, кто внес «особый вклад» в развитие российской литературы. Премия появилась в 1978 году — ее присуждала редакция самиздатовского журнала «Часы».