В зале суда в Днепропетровской области взорвали две гранаты. Один человек погиб, 10 ранены

112 Украина
12:10, 30 ноября 2017
Надежный источник

Во время заседания суда в городе Никополь Днепропетровской области взорваны две гранаты, сообщает 112 Украина.

В суде, по данным областной полиции, рассматривалось дело об убийстве, совершенном в 2016 году. Гранаты бросил в зал отец убитого. В результате взрыва он погиб, еще 10 человек получили ранения. В числе пострадавших — подсудимые и конвоиры.

Все пострадавшие госпитализированы, двоим из них потребовалась операция.

Решается вопрос о возбуждении дела по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По словам Анны Старчевской [представителя полиции Днепропетровской области], мужчина взорвал гранаты после того, как суд объявил перерыв в заседании до завтра в связи с неявкой адвоката обвиняемых.

112 Украина
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