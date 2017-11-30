В зале суда в Днепропетровской области взорвали две гранаты. Один человек погиб, 10 ранены
Во время заседания суда в городе Никополь Днепропетровской области взорваны две гранаты, сообщает 112 Украина.
В суде, по данным областной полиции, рассматривалось дело об убийстве, совершенном в 2016 году. Гранаты бросил в зал отец убитого. В результате взрыва он погиб, еще 10 человек получили ранения. В числе пострадавших — подсудимые и конвоиры.
Все пострадавшие госпитализированы, двоим из них потребовалась операция.
Решается вопрос о возбуждении дела по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
По словам Анны Старчевской [представителя полиции Днепропетровской области], мужчина взорвал гранаты после того, как суд объявил перерыв в заседании до завтра в связи с неявкой адвоката обвиняемых.