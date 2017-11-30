В рюкзаке отравленного в Малайзии брата Ким Чен Ына обнаружили антидот

В рюкзаке сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама, отравленного в Малайзии, находилось противоядие. Об этом объявил на заседании малайзийского суда, рассматривающего дело об убийстве Ким Чен Нама, эксперт-токсиколог К. Шармилла.

По словам эксперта, в рюкзаке брата северокорейского лидера находились 12 пузырьков с атропином. Этот препарат используется в качестве антидота при отравлении нервно-паралитическими веществами, включая , которое, как предполагается, использовали покушавшиеся на Ким Чен Нама.

Шармилла, выступая в суде, также заявил, что схожие с отравлением VX симптомы могло вызывать и отравление пестицидами. Атропин может применяться в качестве антидота и при отравлениях некоторыми пестицидами.