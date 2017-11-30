Курс биткоина снизился из-за сбоя на биржах криптовалют

Снижение курса Bitcoin 29 ноября связано, помимо прочего, со сбоем на биржах криптовалют, пишет MarketWatch.

По данным издания, некоторые клиенты крупной биржи Coinbase 29 ноября не могли зайти в свои личные кабинеты, другие, в свою очередь, жаловались на медленную работу сервиса.

MarketWatch отмечает, что сбои в работе Coinbase возникли на фоне рекордной для этой площадки посещаемости. Комментарии Coinbase изданию получить не удалось.