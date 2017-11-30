«Через инстаграм с президентом общаться не нужно». Песков отреагировал на открытое письмо спортсменов Путину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели открытое письмо, с которым обратились к Владимиру Путину российские бобслеисты и скелетонисты, лишенные медалей, сообщает РБК. Письмо было опубликовано в инстаграме скелетонистки Елены Никитиной.
«Через инстаграм с президентом общаться не нужно», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, видели ли в Кремле обращение спортсменов.
Инстаграм, подчеркнул он, «никогда не был и, надеюсь, не будет инструментом общения с президентом России».
Открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину подписали российские скелетонисты Елена Никитина (лишилась бронзы Зимней Олимпиады в Сочи) и Александр Третьяков (лишен золота Сочи-2014), а также бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин (лишились бронзы Сочи-2014). Спортсмены попросили Путина «помочь разобраться с отстранением нас от участия в международных соревнованиях».
Президент федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков, также пожизненно отстраненный от участия в Олимпиадах, комментируя РБК открытое письмо заявил, что авторы используют «неправильные формулировки». Обращение, подчеркнул он, является личной инициативой спортсменов, о письме, по словам Зубкова, он узнал уже после его публикации.