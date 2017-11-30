«Через инстаграм с президентом общаться не нужно». Песков отреагировал на открытое письмо спортсменов Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели открытое письмо, с которым обратились к Владимиру Путину российские бобслеисты и скелетонисты, лишенные медалей, сообщает РБК. Письмо было опубликовано в инстаграме скелетонистки Елены Никитиной.

«Через инстаграм с президентом общаться не нужно», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, видели ли в Кремле обращение спортсменов.

Инстаграм, подчеркнул он, «никогда не был и, надеюсь, не будет инструментом общения с президентом России».